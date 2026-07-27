گرانفروشی پر 10 دکاندار وں کوجرمانہ
جلال پورپیروالا (نامہ نگار)اشیائے خوردونوش مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کے خلاف پیرا فورس کا کریک ڈاؤن جاری ، 10 دکانداروں کو 29 ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیا۔
تفصیل کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان کی ہدایت پر انفورسمنٹ آفیسر شاہ زیب الطاف نے خان بیلہ، پھرانے ، بہادرپور اور سٹی جلال پور میں کارروائیاں کیں۔ انفورسمنٹ آفیسر نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ اشیائے خوردونوش کی فروخت مقررہ سرکاری نرخوں کے مطابق یقینی بنائی جائے ، بصورت دیگر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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