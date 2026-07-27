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آصف زرداری کی سیاست نے جمہوریت کو مضبوط کیا، مظہررخسار

  • ملتان
آصف زرداری کی سیاست نے جمہوریت کو مضبوط کیا، مظہررخسار

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پیپلز پارٹی کے تحصیل جنرل سیکرٹری مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو 71ویں سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 ان کی مفاہمت کی سیاست کے باعث پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوئی۔صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے دانشمندانہ سیاسی حکمت عملی کے ذریعے تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ ملایا اور ایسی آئینی ترامیم کیں جن سے پارلیمان مضبوط ہوئی۔انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری پاکستان کی تاریخ کے واحد صدر ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات پارلیمان کو منتقل کیے ، جو جمہوری اقدار کے فروغ کی اہم مثال ہے۔

 

 

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