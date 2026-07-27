صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے دھنوٹ میں مہنگائی کا طوفان

  • ملتان
پٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے دھنوٹ میں مہنگائی کا طوفان

دھنوٹ (نامہ نگار)پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد دھنوٹ سمیت ضلع بھر میں مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کے مطابق روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ خود ساختہ مہنگائی بھی عروج پر پہنچ گئی ہے۔

علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ منافع خوروں نے اشیائے ضروریہ کے نرخ اپنی مرضی سے بڑھا دیے ہیں، جس کے باعث خریدار مشکلات کا شکار ہیں۔ شہریوں نے الزام عائد کیا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور پیرا فورس کی کارروائیاں نظر نہیں آ رہیں، جس سے گرانفروشوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے ۔شہریوں اور علاقہ مکینوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کا فوری نوٹس لیا جائے ، پرائس کنٹرول نظام کو فعال بنایا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر کی سڑکوں اور آ بادیوں سے جلد نکاسی آب کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کا چلڈرن ہسپتال میں طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

بارش، سیلاب سے فصلیں برباد، سبزیاں مہنگی

پسرور میں نالوں کی صفائی

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس ، پنجابی ڈرامہ سخن دا وارث پیش

کامونکے :سیم نالے پڑے والا 100 فٹ کا شگاف پر، پانی کی سطح کم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر