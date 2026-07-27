صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرانسفارمر خراب، بھٹہ ظفراللہ کے مکینوں کا احتجاجی دھرنا

  • ملتان
ٹرانسفارمر خراب، بھٹہ ظفراللہ کے مکینوں کا احتجاجی دھرنا

پانی کی فراہمی بھی معطل، خواتین اور بچوں سمیت شہری سڑکوں پر آگئے

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال کے نواحی علاقے بھٹہ ظفراللہ میں بجلی کا ٹرانسفارمر خراب ہونے پر اہل علاقہ شدید مشکلات کا شکار ہوگئے ، جس پر شہریوں نے خواتین اور بچوں سمیت احتجاجی دھرنا دے دیا۔مقامی افراد کے مطابق ٹرانسفارمر صبح 6 بجے خراب ہوا، تاہم کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود محکمہ واپڈا کا کوئی اہلکار مرمت کے لیے موقع پر نہ پہنچ سکا۔ بجلی کی بندش کے باعث گھروں میں پانی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی، جبکہ شدید گرمی اور حبس نے بچوں، خواتین اور بزرگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔محکمہ واپڈا کی مبینہ غفلت کے خلاف مشتعل شہریوں نے بھٹہ ظفراللہ موڑ پر احتجاج شروع کر دیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ خراب ٹرانسفارمر فوری طور پر تبدیل یا مرمت کر کے بجلی بحال کی جائے اور غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جناح اسپتال کی او پی ڈی میں جدید طبی سہولیات کیلئے اے آئی چیٹ بوٹ متعارف

بھتہ خوروں کے نمبرز اور دیگر تفصیلات متعلقہ ممالک کو فراہم

میلادالنبیؐ سے قبل مسائل کے حل کا لائحہ عمل تیار،میئر

وزیراعلیٰ کا گلستان جوہر میں سڑکوں کی بحالی کا حکم

ای چالان میں کچھ ایشوز آرہے ہیں،ڈی آئی جی ٹریفک کااعتراف

علماء کرام کا مذہبی ہم آہنگی،بھائی چارہ فروغ دینے کا عزم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر