6 میٹر منقطع، 55 کیسز کی چیکنگ
ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی نادرن گیس ٹاسک فورس کی کارروائی ،06 میٹر منقطع، 55 کیسز کی چیکنگ۔ ایک میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھا تھا ،پانچ میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے
سوئی نادرن گیس ٹاسک فورس کی کارروائی ،06 میٹر منقطع، 55 کیسز کی چیکنگ۔ ایک میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھا تھا ،پانچ میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے
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