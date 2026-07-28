صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار موٹرسائیکل سلپ معمر شخص زخمی، ہسپتال منتقل

  • ملتان
تیز رفتار موٹرسائیکل سلپ معمر شخص زخمی، ہسپتال منتقل

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) تیز رفتار موٹرسائیکل سلپ ہونے سے 69 سالہ محمد رفیق شدید زخمی ہوگئے ، ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال مظفرگڑھ منتقل کر دیا۔

 تفصیل کے مطابق چوک سرور شہید کے علاقہ سلطان کالونی کے قریب بورنگ اڈہ پر موٹرسائیکل سوار سامنے سے آنے والی موٹرسائیکل سے بچنے کیلئے اچانک بریک لگانے کے باعث بے قابو ہوکر سلپ ہوگیا۔ حادثے میں محمد رفیق کی بائیں ٹانگ کی ٹبیا اور فبولا کی ہڈی میں اوپن فریکچر ہوگیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس