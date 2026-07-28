صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوابزادہ عمران کا پیپلزپارٹی کی ضلعی تنظیم کے خلاف احتجاج کا اعلان

  • ملتان
نوابزادہ عمران کا پیپلزپارٹی کی ضلعی تنظیم کے خلاف احتجاج کا اعلان

ماہڑہ(نامہ نگار ) سیاسی و سماجی رہنما نوابزادہ عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ضلعی صدر پاکستان پیپلزپارٹی اور ضلعی تنظیم کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔۔

 پارٹی کے منتخب رکن قومی اسمبلی نوابزادہ افتخار احمد خان کے خلاف مہم سازی اور پارٹی کی جانب سے نامزد صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے خلاف مبینہ طور پر نامناسب گفتگو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ضلعی صدر نے اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے پہلے ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے اکلوتے منتخب ہونے والے پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نوابزادہ افتخار احمد خان کے خلاف مہم چلائی اور بعد ازاں ان کی جانب سے نامزد صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے خلاف بھی نامناسب گفتگو کی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس