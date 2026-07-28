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لوڈشیڈنگ نے عوام کا جینا محال کردیا:پیر سید ناصر شاہ

  • ملتان
لوڈشیڈنگ نے عوام کا جینا محال کردیا:پیر سید ناصر شاہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) معروف سماجی شخصیت پیر سید ناصر شاہ نے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ عوام پر روزانہ ڈرون گرانے کے مترادف ہے ۔

 مہنگائی بھی روزانہ بڑھ رہی ہے جس نے غریب کا جینا محال کردیا ہے ، جبکہ بجلی اور سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ نے عوام کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے ۔ قوم کو ریلیف دینے کے وعدے کرنے والے عوام کو مسلسل تکالیف میں دھکیلتے چلے جا رہے ہیں۔ 

 

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