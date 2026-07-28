صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسان دوست پروگرام، چھوٹے کاشتکاروں کیلئے زرعی سہولیات کا آغاز

  • ملتان
کسان دوست پروگرام، چھوٹے کاشتکاروں کیلئے زرعی سہولیات کا آغاز

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) رزق ٹرسٹ نے ایس ڈبلیو ایف اور پلیجز کی شراکت داری سے کسان دوست پروگرام کے تحت خانیوال کے چھوٹے کاشتکاروں کی بحالی کے لیے اقدامات کا آغاز کردیا۔

پروگرام کے تحت کاشتکاروں کو 5 ایکڑ تک مکئی کی فصل کے لیے بیج، کھاد اور زرعی ادویات سمیت تمام زرعی اشیاء بغیر کسی سود اور ضمانت کے ادھار فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید برآں کسانوں کو جدید زرعی مشاورت فراہم کرنے کے ساتھ فصل مارکیٹ میں بہتر داموں فروخت کرنے میں بھی معاونت دی جائے گی تاکہ انہیں مکئی (سائلیج) کی منصفانہ قیمت مل سکے ۔ کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے منعقدہ تربیتی نشستوں میں مختلف اہم شخصیات نے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس