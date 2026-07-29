ڈپٹی کمشنر کا پارکس کا دورہ، صفائی، شجرکاری اقدامات کا جائزہ
پارکس میں صفائی، پودوں کی دیکھ بھال اور بیو ٹی فکیشن مزید مؤثر بنانے کی ہدایت
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ محمد عثمان طاہر جپہ نے لیڈیز نور پارک اور فیاض پارک کا تفصیلی دورہ کیا اور صفائی، شجرکاری، بیوٹی فکیشن اور شہریوں کو فراہم سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پارکس میں پھولوں کی کیاریوں، سبزہ زار، واکنگ ٹریکس، لائٹنگ سسٹم اور صفائی کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ صفائی کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنے ، پودوں اور درختوں کی مناسب دیکھ بھال اور مزید شجرکاری کے ذریعے پارکس کی خوبصورتی میں اضافہ یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق شہریوں کو صاف ستھرے ، سرسبز اور خوبصورت تفریحی مقامات فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پارکس ماحولیاتی بہتری اور شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ متعلقہ افسران نے جاری کاموں اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ بھی دی۔
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