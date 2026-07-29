صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا پارکس کا دورہ، صفائی، شجرکاری اقدامات کا جائزہ

  • ملتان
ڈپٹی کمشنر کا پارکس کا دورہ، صفائی، شجرکاری اقدامات کا جائزہ

پارکس میں صفائی، پودوں کی دیکھ بھال اور بیو ٹی فکیشن مزید مؤثر بنانے کی ہدایت

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ محمد عثمان طاہر جپہ نے لیڈیز نور پارک اور فیاض پارک کا تفصیلی دورہ کیا اور صفائی، شجرکاری، بیوٹی فکیشن اور شہریوں کو فراہم سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پارکس میں پھولوں کی کیاریوں، سبزہ زار، واکنگ ٹریکس، لائٹنگ سسٹم اور صفائی کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ صفائی کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنے ، پودوں اور درختوں کی مناسب دیکھ بھال اور مزید شجرکاری کے ذریعے پارکس کی خوبصورتی میں اضافہ یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق شہریوں کو صاف ستھرے ، سرسبز اور خوبصورت تفریحی مقامات فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پارکس ماحولیاتی بہتری اور شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ متعلقہ افسران نے جاری کاموں اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ بھی دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گیس کی غیر قانونی ریفلنگ، شہریوں کی جانیں خطرے میں

واسا منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیزکرنے کی ہدایت

کمشنر عمران حامد کا ساندل کالج کا دورہ، متعدد منصوبوں کا افتتاح

غیر قانونی کمرشلائزیشن: ایک سال میں 7 کروڑ 35 لاکھ وصول

کھرڑیانوالہ :سابقہ رنجش پرفائرنگ، نوجوان زخمی

ریڑھیاں کھڑی کرکے سڑک بند کرنیوالے تین افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر