صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پورٹ 2 افراد کو ایئرپورٹ پر تحویل میں لے لیا گیا

  • ملتان
ڈی پورٹ 2 افراد کو ایئرپورٹ پر تحویل میں لے لیا گیا

ملتان (کرائم رپورٹر)ایف آئی اے نے بیرون ملک سے ڈی پورٹ ہو کر آنے والے دو افراد کو ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تحویل میں لے کر سرکل آفس منتقل کر دیا۔

ذرائع کے مطابق نجی ایئر لائن کی پرواز شارجہ سے مسافروں کو لے کر ملتان ایئرپورٹ پہنچی، جہاں کلیئرنس کے دوران ایف آئی اے امیگریشن حکام نے دو افراد محمد عامر اور محمد محبوب کو حراست میں لیا۔ایف آئی اے حکام کے مطابق دونوں افراد ڈی پورٹ ہو کر ملتان پہنچے تھے ، جنہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے سرکل آفس منتقل کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10کلو آٹے کا تھیلا1280روپے تک پہنچ گیا

پرائس کنٹرول کے اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں، ڈپٹی کمشنر

کمشنر کا دکانوں میں پانی داخل ہونے پر پر سخت برہمی کا اظہار

کدھی ڈھاک پتن کشتی رانی بوٹنگ کے ٹھیکے کی نیلامی کا عمل مکمل

ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں آگاہی واک کا انعقاد

انصاف آپ کی دہلیز پر کے تحت یونین کونسل میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر