ڈی پورٹ 2 افراد کو ایئرپورٹ پر تحویل میں لے لیا گیا
ملتان (کرائم رپورٹر)ایف آئی اے نے بیرون ملک سے ڈی پورٹ ہو کر آنے والے دو افراد کو ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تحویل میں لے کر سرکل آفس منتقل کر دیا۔
ذرائع کے مطابق نجی ایئر لائن کی پرواز شارجہ سے مسافروں کو لے کر ملتان ایئرپورٹ پہنچی، جہاں کلیئرنس کے دوران ایف آئی اے امیگریشن حکام نے دو افراد محمد عامر اور محمد محبوب کو حراست میں لیا۔ایف آئی اے حکام کے مطابق دونوں افراد ڈی پورٹ ہو کر ملتان پہنچے تھے ، جنہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے سرکل آفس منتقل کر دیا گیا ہے ۔
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