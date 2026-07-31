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شوہر نے بیوی پر تیزاب پھینک دیا، پولیس تحقیقات جاری

  • ملتان
شوہر نے بیوی پر تیزاب پھینک دیا، پولیس تحقیقات جاری

ملتان (کرائم رپورٹر) شاہ رکن عالم پولیس نے بیوی پر شوہر کی جانب سے مبینہ تیزاب پھینکنے کی اطلاع پر تفتیش شروع کردی۔

پولیس کو ڈی بلال شاہ رکن عالم سے سہیل نے اطلاع دی کہ میری بہن فرزانہ کو اس کے شوہر طارق نے جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مبینہ تیزاب پھینک دیا۔ اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور ابتدائی تفتیش کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ تیزاب نہیں پھینکا گیا میاں بیوی کا گھریلوں جھگڑا ہوا تھا تاہم قانونی کارروائی شروع کردی ہے۔

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