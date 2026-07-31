صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی ،محکمہ زراعت کے اشتراک سے سیمینار

  • ملتان
ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی ،محکمہ زراعت کے اشتراک سے سیمینار

وہاڑی (خبرنگار) ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اور محکمہ زراعت پنجاب کے اشتراک سے مکئی کی پیداوار، معیار، زرعی ادویات کے باقی ماندہ اثرات، برآمدی تقاضوں اور درپیش چیلنجز کے موضوع پر سیمینار منعقد ہوا۔

تقریب میں ڈاکٹر مبارک، ڈاکٹر عامر رسول اور ڈویژنل ڈائریکٹر ملتان رمضان عاصی سمیت سرکاری افسران، ماہرین، کاشتکاروں اور تاجروں نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ مکئی کا معیار بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق بہتر بناکر پاکستان کی برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میڈیکل کالج کا قیام خطے کیلئے دیرپا منصوبہ ثابت ہوگا،کمشنر

ڈپٹی کمشنر کا ریسکیو، ریلیف اور بحالی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا ٍ

پیدائش ، وفات ، طلاق کے اندراج کیلئے آن لائن ایپ متعارف

ربیع الاول کی آمد کے سلسلے میں جماعت اہل سنت کا مشاورتی اجلاس

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا بارشی پانی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ

غیر قانونی سلاٹر ہاؤسز سے 800 کلو بدبودار گوشت تلف

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ