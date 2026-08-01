منکی پاکس کامریض صحت یاب
ملتان(لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال کے آئی سو لیشن وارڈ میں زیر علاج منکی پاکس میں مبتلا دو مریضوں کو صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ ایک مریض تاحال زیر علاج ہے ڈینگی کے شبہ میں زیر علاج ایک مریض کی رپورٹ کا انتظار ہے۔
نشتر ہسپتال کے آئی سو لیشن وارڈ میں زیر علاج منکی پاکس میں مبتلا دو مریضوں کو صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ ایک مریض تاحال زیر علاج ہے ڈینگی کے شبہ میں زیر علاج ایک مریض کی رپورٹ کا انتظار ہے۔
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