صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کا کریک ڈاؤن، منشیات فروش سمیت متعددملزم گرفتار

  • ملتان
پولیس کا کریک ڈاؤن، منشیات فروش سمیت متعددملزم گرفتار

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران منشیات فروش سمیت متعدد ملزمان کو گرفتار کرکے چرس، اسلحہ اور گولیاں برآمد کرلیں۔

تفصیل کے مطابق تھانہ صدر کوٹ ادو پولیس نے بستی پتل غربی غیر مستقل کے رہائشی محمد سلیم سرائی کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے فروخت کے لیے رکھی گئی ایک کلو 30 گرام چرس برآمد کرلی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے۔ تھانہ سٹی کوٹ ادو پولیس نے مقدمہ کی تفتیش کے دوران ملزمان محمد بلال مشوری اور ریاض حسین مشوری کے قبضے سے دو پسٹل 30 بور اور پانچ زندہ گولیاں برآمد کرکے الگ الگ مقدمات درج کرلیے ۔ ٹریفک پولیس نے خطرناک انداز میں تیز رفتاری اور غفلت سے ٹریلر چلانے والے لیہ کے رہائشی محمد آصف کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں، آئی جی

طالب علم کا اعزاز

پی این آر اے اور آئی اے ای اے کے اشتراک سے تربیتی کورس

بارشیں، راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کا ہائی الرٹ، چھٹیاں منسوخ

منشیات مقدمہ کے ملزم شہزاد کو بری کرنے کا حکم

اسلام آباد، 28اشتہاریوں سمیت 39جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن