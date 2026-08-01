صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیاں میں گھر میں آتشزدگی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

  • ملتان
جہانیاں میں گھر میں آتشزدگی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)جہانیاں میں ایک رہائشی گھر میں اچانک آگ لگ گئی، جس کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی فائر فائٹنگ ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق فائر فائٹرز نے پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی کرتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی۔ امدادی اہلکار قیمتی جان و مال کے تحفظ کے لیے مسلسل کام کرتے رہے اور متاثرہ گھر کے اردگرد حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے ۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ تاہم خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ریسکیو حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ گھروں میں بجلی کے آلات اور گیس کے استعمال میں احتیاط برتیں تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مصنوعی مہنگائی کا طوفان برقرار،انتظامیہ بے بس

حافظ آباد:سیوریج نالوں پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا

اچھے کردار سے معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتے :طارق جمیل

میونسپل کمیٹی لدھیوالہ میں ایڈمنسٹریٹرآفس کا افتتاح

پروفیشنل گروپ نے بار الیکشن کیلئے امیدوار نامزد کر دئیے

عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں نئے کانفرنس روم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن