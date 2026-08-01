صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر زراعت نے فان گرو فارم میں جدید منصوبوں کا جائزہ

  • ملتان
وزیر زراعت نے فان گرو فارم میں جدید منصوبوں کا جائزہ

جدید ٹیکنالوجی، ایمبریو ٹرانسپلانٹ ، معیاری نسلوں کے فروغ سے پیداوار بڑھانے پر زور

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیر زراعت و لائیو سٹاک پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے ضلع خانیوال میں واقع فان گرو فارم کا دورہ کیا اور زراعت و لائیو سٹاک کے شعبوں میں جاری مختلف منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ترجیحات میں زراعت اور لائیو سٹاک کے شعبوں کی ترقی سرفہرست ہے ۔ انہوں نے فارم پر کاشت کی گئی کپاس کی فصل کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کا کامیاب نمونہ قرار دیتے ہوئے ہدایت کی کہ اس طریقہ کار سے کسانوں کو بھرپور آگاہ کیا جائے تاکہ وہ بھی بہتر پیداوار حاصل کر سکیں۔وزیر زراعت نے فان گرو فارم میں ایمبریو ٹرانسپلانٹ کی سہولت کو قابلِ تحسین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اعلیٰ نسل کے مویشیوں کی افزائش کو فروغ ملے گا۔

انہوں نے ہدایت کی کہ اس جدید سہولت کو مرحلہ وار پنجاب کے دیگر اضلاع تک بھی توسیع دی جائے ۔انہوں نے بتایا کہ گزشتہ برس صوبے بھر میں تقریباً ساڑھے چار لاکھ جانوروں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین لگائی گئی، جبکہ پنجاب میں منہ کھر کی بیماری سے پاک آٹھ کمپارٹمنٹس قائم کیے گئے ہیں، جن میں فان گرو فارم بھی شامل ہے ۔سید عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ معیاری سیمن، ایمبریو ٹرانسپلانٹ اور بیماریوں سے پاک فارموں کے ذریعے اعلیٰ نسل کے مویشیوں کی افزائش، دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ اور بین الاقوامی معیار کے مطابق برآمدات کو فروغ ملے گا، جس سے ملکی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مصنوعی مہنگائی کا طوفان برقرار،انتظامیہ بے بس

حافظ آباد:سیوریج نالوں پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا

اچھے کردار سے معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتے :طارق جمیل

میونسپل کمیٹی لدھیوالہ میں ایڈمنسٹریٹرآفس کا افتتاح

پروفیشنل گروپ نے بار الیکشن کیلئے امیدوار نامزد کر دئیے

عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں نئے کانفرنس روم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن