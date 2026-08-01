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فاؤنڈرز گروپ نے چیمبر آف کامرس کی بنیاد رکھی، راشد اقبال

  • ملتان
فاؤنڈرز گروپ نے چیمبر آف کامرس کی بنیاد رکھی، راشد اقبال

ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر، سروو موٹر آئل کے ڈائریکٹر میاں راشد اقبال نے کہا ہے کہ فاؤنڈرز گروپ کی کاوشوں سے ملتان چیمبر آف کامرس کی بنیاد رکھی گئی اور اسی گروپ کی جدوجہد سے چیمبر کی عمارت تعمیر ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے لئے نہ ممبران سے چندہ لیا گیا اور نہ ہی سرکاری فنڈز استعمال کئے گئے ۔انہوں نے بتایا کہ فاؤنڈرز گروپ کے رہنماؤں میاں فرید مغیث اے شیخ، میاں تنویر اے شیخ، ملک اسرار احمد اعوان، خواجہ یوسف، خواجہ یونس، شمیم خان اور خواجہ حسین کے خاندان کی کوششوں سے ملتان ڈرائی پورٹ ٹرسٹ قائم ہوا، جس سے مقامی برآمدکنندگان کو ملتان سے براہِ راست برآمدات اور کسٹمز کی سہولت میسر آئی۔ 

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