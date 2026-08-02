امتحانی سنٹر کا دورہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)16 اگست کو ہونے والے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ (ایم ڈی کیٹ) کے شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لئے وی سی نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے دی ویمن یونیورسٹی ملتان کا دورہ کیا۔
16 اگست کو ہونے والے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ (ایم ڈی کیٹ) کے شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لئے وی سی نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے دی ویمن یونیورسٹی ملتان کا دورہ کیا۔
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