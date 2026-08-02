صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشی بحران :فوری آزادانہ انتخابات ناگزیر ، خالد وڑائچ

  • ملتان
معاشی بحران :فوری آزادانہ انتخابات ناگزیر ، خالد وڑائچ

ملتان (لیڈی رپورٹر)ضلعی صدر تحریک انصاف چودھری خالد جاوید وڑائچ نے کہا ہے کہ ملک اس وقت سنگین معاشی بحران، ۔۔۔

مہنگائی، بے روزگاری اور غربت جیسے مسائل سے دوچار ہے ، جبکہ موجودہ پالیسیاں عوامی مشکلات میں مسلسل اضافہ کر رہی ہیں۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی حالیہ تقریر سے بھی موجودہ معاشی صورتحال کی سنگینی عیاں ہوتی ہے ۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان گزشتہ کئی برسوں سے انہی مسائل کی نشاندہی کرتے آ رہے ہیں۔، تاہم ان پر توجہ نہیں دی گئی۔چودھری خالد جاوید وڑائچ نے کہا کہ ملک میں سرمایہ کاری کا فقدان، بڑھتی ہوئی مہنگائی، یوٹیلیٹی بلوں پر ٹیکسوں کا بوجھ، پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، رشوت اور کرپشن جیسے عوامل عوام کے لئے شدید مشکلات کا باعث بن رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو صرف وعدوں کے بجائے میرٹ، انصاف اور روزگار کے مواقع درکار ہیں۔انہوں نے جنوبی پنجاب سمیت نئے صوبوں کے قیام کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے وسائل کی منصفانہ تقسیم اور انتظامی امور میں بہتری آئے گی۔ تحریک انصاف کے ضلعی صدر نے مطالبہ کیا کہ ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کے لئے شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدار انتخابات کا جلد انعقاد ناگزیر ہے ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم : شہری مختلف امراض کا شکارہونے لگے

5 ڈسپنسریاں فعال اسپتالوں میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا آغاز

خواجہ اجمیر نگری تا منگھوپیر ڈوئل کیرج وے کا افتتاح

سول اسپتال ، جدیدپیڈیاٹرک لیپروسکوپک ٹاور کا افتتاح

گورنر ہاؤس میں جشنِ آزادی کی 14 روزہ تقریبات کا آغاز

گرین کراچی شجرکاری مہم ماحولیاتی بہتری کی ضامن، منعم ظفر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل