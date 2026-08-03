گمشدہ بچہ والدین کے حوالے
ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا احسن اقدام 11 سالہ گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا گیا 11 سالہ احمد رضا ولد عمران کو دو ہفتے قبل لاری اڈا سے گمشدہ حالت میں حفاظتی میں تحویل لیا گیا تھا۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا احسن اقدام 11 سالہ گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا گیا 11 سالہ احمد رضا ولد عمران کو دو ہفتے قبل لاری اڈا سے گمشدہ حالت میں حفاظتی میں تحویل لیا گیا تھا۔
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