5گیس میٹرز کاٹ دیئے
ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 05 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ کی گئی ۔دو میٹر جن کی ریڈنگ ریورس تھی کاٹ لئے گئے ،تین میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کے خلاف پائے گئے۔
سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 05 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ کی گئی ۔دو میٹر جن کی ریڈنگ ریورس تھی کاٹ لئے گئے ،تین میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کے خلاف پائے گئے۔
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