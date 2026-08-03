ڈی ایچ اے ،نوجوان کو گولی مار کر زخمی کردیا
ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ ڈی ایچ اے کے علاقہ میں فائر مارکر نوجوان کو زخمی کردیاگیا۔ پولیس کو شہباز نے درخواست دی کہ مکی نامی شخص نے اسکے ہاؤں پر فائر مارکر زخمی کردیا ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے معاملے کی تحقیقات شروع کردیں۔
تھانہ ڈی ایچ اے کے علاقہ میں فائر مارکر نوجوان کو زخمی کردیاگیا۔ پولیس کو شہباز نے درخواست دی کہ مکی نامی شخص نے اسکے ہاؤں پر فائر مارکر زخمی کردیا ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے معاملے کی تحقیقات شروع کردیں۔
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