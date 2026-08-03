صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلہ، ریکارڈ یافتہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

  • ملتان
پولیس مقابلہ، ریکارڈ یافتہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ گلگشت کے علاقے سیداں والی کھوئی کے قریب پولیس مقابلے کے دوران چوری اور ڈکیتی کے متعدد مقدمات میں مطلوب سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزم ارسلان زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے دو ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

پولیس کے مطابق گشت اور ناکہ بندی کے دوران قبرستان موڑ سیداں والی کھوئی کے قریب موٹرسائیکل پر سوار تین مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا گیا، تاہم ملزموں نے رکنے کے بجائے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے حفاظتی اقدامات کے تحت جوابی کارروائی کی۔، جس کے بعد فائرنگ رکنے پر ایک ملزم زخمی حالت میں موقع پر ملا۔پولیس نے بتایا کہ زخمی ملزم کی شناخت ارسلان ولد آصف خان، سکنہ خان ویلیج کے نام سے ہوئی۔ اس کے قبضے سے ایک 30 بور پستول بھی برآمد کر لیا گیا، جبکہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزم اپنی ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ٹانگ پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے دوران معلوم ہوا کہ گرفتار ملزم چوری اور ڈکیتی کے متعدد مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے ۔ زخمی ملزم کو ریسکیو 1122 کے ذریعے نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ فرار ہونے والے ملزموں کی گرفتاری کے لئے ناکہ بندی کرکے تلاش کا عمل جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کی نکاسی، ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

صفائی کا اعلیٰ معیار، جامع حکمت عملی پر عمل جاری:کمشنر

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں سے ملاقات

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا چہلم کے جلوس کے روٹس کا معائنہ

چہلم کے جلوس ، ڈی پی ا و چنیوٹ کی منتظمین سے ملاقات

زرعی یونیورسٹی انڈرگریجویٹ داخلوں کیلئے دوسرا انٹری ٹیسٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر