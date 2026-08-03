صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبدالحکیمٓ میں کشمیر انتخابات مسلم لیگ ن کا امیدوار فاتح

  • ملتان
عبدالحکیمٓ میں کشمیر انتخابات مسلم لیگ ن کا امیدوار فاتح

عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ ایل اے -42 کشمیر ویلی-3 کے لیے قائم پولنگ سٹیشن گورنمنٹ بوائز ہائی سکول جناح کالونی عبدالحکیم میں پولنگ کا عمل پرامن ماحول میں مکمل ہوگیا۔

پولنگ کے اختتام پر ووٹوں کی گنتی بھی مکمل کرلی گئی۔ پولنگ سٹیشن پر رجسٹرڈ 12 ووٹرز میں سے 9 ووٹرز نے اپنا حقِ رائے دہی استعمال کیا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ (ن) کے امیدوار سید شوکت علی شاہ نے 8 ووٹ حاصل کرکے برتری حاصل کی، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار بلال بٹ کو ایک ووٹ ملا۔ حتمی نتائج کا اعلان الیکشن حکام کی جانب سے کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مون سون بارشیں : مہنگی سبزیاں خریدنا بھی غریبوں کیلئے محال

وزیر صحت کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

مخالفین کے انتخابی نتائج پر عائد الزامات مسترد:عمران نذیر

عقائد ِاسلام کی آبیاری میں علی ہجویری ؒ کا کلیدی کردار:اشرف جلالی

دہشتگردی کے خاتمے کیلئے قومی اتفاق رائے پیدا کرنیکا مطالبہ

بجلی، پیٹرول ، ٹیکسوں کے نام پر عوام کا استحصال : جماعت اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر