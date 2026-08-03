صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساون کی جھڑی برقرار، کوٹ ادو میں 11 ملی میٹر بارش ریکارڈ

  • ملتان
ساون کی جھڑی برقرار، کوٹ ادو میں 11 ملی میٹر بارش ریکارڈ

نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ، بجلی اور رابطہ نظام اور معمولات زندگی شدید متاثر

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)کوٹ ادو اور گردونواح میں ساون کی جھڑی دوسرے روز بھی برقرار رہی، جہاں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا، تاہم شہری علاقوں میں معمولات زندگی متاثر ہو گئے ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوٹ ادو میں 11 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔مسلسل بارش کے باعث شہر کی متعدد گلیوں، سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہوگیا، جس سے شہریوں، راہگیروں اور موٹر سائیکل سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مقامات پر نکاسی آب کا نظام مؤثر نہ ہونے کے باعث بارش کا پانی گھروں اور دکانوں کے سامنے کھڑا رہا۔

بارش کے دوران متعدد فیڈرز ٹرپ ہونے سے شہر اور ملحقہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی کئی گھنٹے معطل رہی، جبکہ بعض علاقوں میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس بھی متاثر ہوئی، جس کے باعث شہریوں کو رابطوں میں مشکلات پیش آئیں۔بارش کے بعد موسم میں خوشگوار تبدیلی آئی اور گرمی کی شدت میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی آب کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ بارش کے دوران عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز کے دوران مزید بارشوں کی پیش گوئی کرتے ہوئے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

طبی فضلے کی ناقص ری سائیکلنگ کا انکشاف

ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی پھیلاؤ کیس،37افسران اور ملازمین کو حتمی شوکاز نوٹس جاری

ڈاکٹر فاروق ستار کی مقتول رضا علی کے اہل خانہ سے تعزیت

گورنر سندھ کا دارالسکون کا دورہ، خصوصی بچوں کے ساتھ وقت گزارا

جماعت اسلامی خدمت اور دیانت کی علامت ،منعم ظفر

یومِ شہدائے سندھ پولیس پر سی ویو پرریس کاانعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر