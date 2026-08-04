فائرنگ، ساتھی زخمی، مقدمہ درج
ملتان (کرائم رپورٹر)دوران گشت پولیس پر فائرنگ ، ساتھی کو گولی مار کر زخمی کرنے اورفرار ہونے پر تین ملزموں کے خلاف مقدمہ ۔گلگشت پولیس نے تعاقب کیا تو کچھ فاصلے پر ملزم ارسلان زخمی حالت میں ملا،دوملزم فرار ہوگئے ۔
دوران گشت پولیس پر فائرنگ ، ساتھی کو گولی مار کر زخمی کرنے اورفرار ہونے پر تین ملزموں کے خلاف مقدمہ ۔گلگشت پولیس نے تعاقب کیا تو کچھ فاصلے پر ملزم ارسلان زخمی حالت میں ملا،دوملزم فرار ہوگئے ۔
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