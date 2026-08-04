صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو میں تشدد کے دو واقعات، بچے سمیت دو افراد زخمی

  • ملتان
کوٹ ادو میں تشدد کے دو واقعات، بچے سمیت دو افراد زخمی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) کوٹ ادو میں تشدد کے دو مختلف واقعات میں 12 سالہ بچے سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ۔

تھانہ سٹی کوٹ ادو کے علاقے موضع چوہدری میں ملزمان عابد حسین اور اظہر عباس نے مبینہ طور پر گھر میں گھس کر 12 سالہ محمد زوہیب کو ڈنڈوں اور سوٹوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب چک نمبر 530 ٹی ڈی اے ، موضع شادی خان منڈا میں بھیڑیں فصل سے باہر نکالنے کے تنازع پر محمد لقمان، محمد سلیمان، محمد رمضان، دوبر بخش اور دو نامعلوم افراد نے ثناء اللہ کو کلہاڑی کے دستے ، ڈنڈوں اور سوٹوں سے زخمی کر دیا۔ پولیس نے دونوں واقعات کے الگ الگ مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

چہلم امام حسینؓ پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات ، 4167 پولیس افسر ،اہلکار، رضاکار تعینات

تاریخی عمارتوں کی اصل حالت میں بحالی کا حکم

ٹیچنگ ہسپتال میں وافر مقدار میں ادویات رکھنے کی ہدایت

ایم ڈی واسا سیالکوٹ کا نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ

ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ کی جانب سے جلوس روٹس کا معائنہ

حافظ آباد:سپیشل سکول کے طلبہ میں ہمت کارڈ تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس