صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کا تھانہ کرمپور، مترو کی زیرتعمیر عمارت کا دورہ

  • ملتان
ڈی پی او کا تھانہ کرمپور، مترو کی زیرتعمیر عمارت کا دورہ

ڈی پی او کا تھانہ کرمپور، مترو کی زیرتعمیر عمارت کا دورہ سروس ڈلیوری اور تعمیراتی معیار بہتر بنانے کیلئے ضروری ہدایات جاری

وہاڑی(خبرنگار )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی تصور اقبال نے تھانہ کرمپور کا اچانک دورہ کیا اور بعد ازاں تھانہ مترو کی زیرِ تعمیر عمارت کا معائنہ کرتے ہوئے پولیس کارکردگی، سروس ڈلیوری اور تعمیراتی معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ تھانہ کرمپور کے دورے کے دوران ڈی پی او نے فرنٹ ڈیسک، ریکارڈ، حوالات، تھانے کی عمارت اور دیگر انتظامی امور کا معائنہ کیا۔ انہوں نے زیر التوا درخواستوں اور ریکارڈ کی تکمیل کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت کی کہ تھانے کی عمارت کی مناسب دیکھ بھال، ضروری مرمت اور صفائی ستھرائی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ تھانوں کے اچانک دوروں کا مقصد پولیس افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینا، استعداد کار میں اضافہ کرنا اور سروس ڈلیوری کو مزید بہتر بنانا ہے ، جبکہ مؤثر چیک اینڈ بیلنس کے لیے سرپرائز وزٹس کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ بعد ازاں ڈی پی او نے تھانہ مترو کی زیرِ تعمیر عمارت کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ منصوبہ مقررہ معیار اور ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیا جائے اور تعمیراتی معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے ۔ تصور اقبال نے کہا کہ عوام کو جدید اور معیاری پولیس سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے اور پولیس انفراسٹرکچر کی بہتری سے سروس ڈلیوری مزید مؤثر ہوگی۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ مترو احمد کامران اور محکمہ بلڈنگ کے افسران بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

چہلم امام حسینؓ پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات ، 4167 پولیس افسر ،اہلکار، رضاکار تعینات

تاریخی عمارتوں کی اصل حالت میں بحالی کا حکم

ٹیچنگ ہسپتال میں وافر مقدار میں ادویات رکھنے کی ہدایت

ایم ڈی واسا سیالکوٹ کا نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ

ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ کی جانب سے جلوس روٹس کا معائنہ

حافظ آباد:سپیشل سکول کے طلبہ میں ہمت کارڈ تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس