صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش:لٹکتے تار خطرناک ، میٹر جلنے ، جمپر اڑنے کے واقعات

  • ملتان
بارش:لٹکتے تار خطرناک ، میٹر جلنے ، جمپر اڑنے کے واقعات

بارش:لٹکتے تار خطرناک ، میٹر جلنے ، جمپر اڑنے کے واقعات بجلی بند ہونے سے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے ، پانی کی بھی قلت

مونڈکا(نامہ نگار)ساون کی پہلی بارش نے دانڑیں اڈہ فیڈر پر واپڈا شاہ جمال کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے ۔ شہر بھر میں لٹکتی بجلی کی تاریں خطرناک ثابت ہوئیں، مختلف مقامات پر پٹاخوں جیسے دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں جبکہ میٹر جلنے اور جمپر اڑنے کے واقعات بھی پیش آئے ۔ بجلی بند ہونے سے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے اور پانی کی قلت نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دیں۔ شدید حبس کے باعث لوگ رات گلی محلوں میں گزارنے پر مجبور رہے ۔ شہریوں نے الزام لگایا کہ لائن انچارج نے شکایت پر غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ متاثرین نے لائن انچارج، لائن مین اور ایک نجی شخص کے خلاف محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے چیئرمین میپکو ملتان اور وفاقی محتسب پاکستان سے رجوع کرنے کا اعلان کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خستہ حال سڑکیں شہریوں کیلئے عذاب بن گئیں

آئین کے تحت کام کررہا ہوں، نہیں چاہتا ملک تقسیم ہو، گورنر

موثربلدیاتی خدمات کیلئے نئی ہیوی وہیکلز محکموں کے حوالے

جرائم کی شرح ماضی کے مقابلے میں کم ہوئی،پولیس چیف

وزیر صنعت جام اکرام اللہ دھاریجو سے مختلف وفود کی ملاقاتیں

جناح اسپتال ، منشیات کے عادی افراد کی بحالی سینٹر کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس