صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب، بجلی معطل

  • ملتان
موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب، بجلی معطل

موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب، بجلی معطل پانی سے آمدورفت متاثر، معمولاتِ زندگی درہم برہم ،مشکلات میں اضافہ

 وہاڑی(خبرنگار) وہاڑی اور گردونواح میں ہونے والی موسلا دھار بارش سے متعدد علاقے زیرآب آگئے جبکہ نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمدورفت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کے باعث سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوب گئیں، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر اور معمولاتِ زندگی درہم برہم ہوگئے ۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کی مشکلات مزید بڑھا دیں۔ متاثرہ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کی فوری نکاسی، بجلی کی بلا تعطل بحالی اور مؤثر انتظامات یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خستہ حال سڑکیں شہریوں کیلئے عذاب بن گئیں

آئین کے تحت کام کررہا ہوں، نہیں چاہتا ملک تقسیم ہو، گورنر

موثربلدیاتی خدمات کیلئے نئی ہیوی وہیکلز محکموں کے حوالے

جرائم کی شرح ماضی کے مقابلے میں کم ہوئی،پولیس چیف

وزیر صنعت جام اکرام اللہ دھاریجو سے مختلف وفود کی ملاقاتیں

جناح اسپتال ، منشیات کے عادی افراد کی بحالی سینٹر کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس