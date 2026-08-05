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ملتان (کرائم رپورٹر )جدہ جانے والا مسافر کو ایف آئی اے نے گرفتار کرلیا سرکل آفس منتقل کردیاگیا ۔ پرواز ملتان انٹر نیشنل ایئر پورٹ سے جدہ جارہی تھی کہ ایف آئی اے امیگریشن سٹاف نے ایک مسافر آصف کو فلائٹ سے آف لوڈ کرکے گرفتار کرلیا۔
جدہ جانے والا مسافر کو ایف آئی اے نے گرفتار کرلیا سرکل آفس منتقل کردیاگیا ۔ پرواز ملتان انٹر نیشنل ایئر پورٹ سے جدہ جارہی تھی کہ ایف آئی اے امیگریشن سٹاف نے ایک مسافر آصف کو فلائٹ سے آف لوڈ کرکے گرفتار کرلیا۔
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