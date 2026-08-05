بچے کے ورثاء کی تلاش
ملتان(لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی حفاظتی تحویل میں موجود 10 سالہ گمشدہ بچے کے ورثاء کی تلاش ہے 10 سالہ گمشدہ بچہ اپنا نام یاسین ولد اسحاق بتاتا ہے گمشدہ بچہ اپنے گھر کا ایڈریس نہیں جانتا۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی حفاظتی تحویل میں موجود 10 سالہ گمشدہ بچے کے ورثاء کی تلاش ہے 10 سالہ گمشدہ بچہ اپنا نام یاسین ولد اسحاق بتاتا ہے گمشدہ بچہ اپنے گھر کا ایڈریس نہیں جانتا۔
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