تجزیاتی کمیٹی کا اجلاس
ملتان (خصوصی رپورٹر)زرعی یونیورسٹی میں پنجاب میں کپاس کے زیرِ کاشت رقبے میں مسلسل کمی کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے قائم تجزیاتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا۔ کلسٹر فارمنگ ماڈل نافذ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
زرعی یونیورسٹی میں پنجاب میں کپاس کے زیرِ کاشت رقبے میں مسلسل کمی کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے قائم تجزیاتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا۔ کلسٹر فارمنگ ماڈل نافذ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
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