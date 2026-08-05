پروڈکشن انچارج معطل
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے ٹرانسفارمر ریکلیمیشن ورکشاپ وہاڑی کے فورمین/پروڈکشن انچارج قیصر محمود کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے ۔ سکریپ و نئے میٹریل کا ریکارڈ نہ رکھنے پر معطل کیا گیا۔
ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے ٹرانسفارمر ریکلیمیشن ورکشاپ وہاڑی کے فورمین/پروڈکشن انچارج قیصر محمود کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے ۔ سکریپ و نئے میٹریل کا ریکارڈ نہ رکھنے پر معطل کیا گیا۔
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