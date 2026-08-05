خاتون کا زہریلی سپرے پی کر اقدام خودکشی
ملتان (کرائم رپورٹر )صدر جلالپور کے علاقے میں خاتون نے زہریلی سپرے پی لیا ۔حالت غیر ہونے پر ہسپتال منتقل ،اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔
بستی رانجھا کی رہائشی خاتون نے حسینہ بی بی نے زندگی کا خاتمہ کرنے کیلئے زہریلی سپرے پی لی جسے حالت غیر ہونے پر اہلخانہ نے تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی ابتدائی تفتیش کے مطابق خودکشی کی کوشش کی وجہ سے گھریلو ناچاقی معلوم ہوئی تاہم خاتون کا علاج معالجہ جاری ہے۔
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