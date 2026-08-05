لڑکے سے مبینہ زیادتی پولیس تحقیقات شروع
ملتان ( کرائم رپورٹر )بدھلہ سنت پولیس نے مبینہ زیادتی کی اطلاع پر تحقیقات شروع کردیں۔ پولیس کو حمزہ نے اطلاوع دی کہ میرے بھتیجے سے ملزموں نے مبینہ زیادتی کی جس کی حالت خرب ہوگئی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر وقوعہ کی بابت کارروائی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے تفتیش کا آغاز کردیا۔
بدھلہ سنت پولیس نے مبینہ زیادتی کی اطلاع پر تحقیقات شروع کردیں۔ پولیس کو حمزہ نے اطلاوع دی کہ میرے بھتیجے سے ملزموں نے مبینہ زیادتی کی جس کی حالت خرب ہوگئی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر وقوعہ کی بابت کارروائی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے تفتیش کا آغاز کردیا۔
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