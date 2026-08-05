صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم استحصال کشمیر، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا عزم

  • ملتان
یوم استحصال کشمیر، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا عزم

میلسی (نامہ نگار)سابق جنرل سیکرٹری میلسی بار چوہدری محمد اکمل ایڈووکیٹ نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ۔۔۔

 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے ۔انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے اپنے حق خودارادیت کیلئے جدوجہد کر رہے ہیں اور بے شمار قربانیوں کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ستمبر سے ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے، اکتوبر میں 50 ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا فیصلہ

سٹی کورٹ کے اطراف تجاوزات ختم کرنے کا حکم

پولیس چیف کا چہلم کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

یومِ شہدائے پولیس بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا، گورنر

آزاد کشمیر الیکشن نواز لیگ کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار، بشیر میمن

شعبہ لائیواسٹاک جدید خطوط پراستوار کرنا ناگزیر،صوبائی وزیر

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر