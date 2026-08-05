صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں چنوں میں زیر تعمیر واٹر ٹینک منصوبہ، بارش سے ٹریفک متاثر

  • ملتان
میاں چنوں میں زیر تعمیر واٹر ٹینک منصوبہ، بارش سے ٹریفک متاثر

رکشہ یونین نے اپنی مدد آپ کے تحت مٹی ہٹا کر راستہ بحال کر دیا، بہتر انتظامات کا مطالبہ

میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) حالیہ بارش کے بعد انڈر پاس کے قریب زیر تعمیر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک منصوبے کے اطراف پانی جمع ہونے اور مٹی کے ڈھیر لگنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوگئی، جس کے باعث شہریوں کو آمدورفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔بارش کے بعد راستہ متاثر ہونے پر مقامی رکشہ یونین کے افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت مٹی ہٹا کر گزرگاہ کو بحال کرنے کی کوشش کی تاکہ شہریوں کو آمدورفت میں آسانی ہو اور ٹریفک معمول کے مطابق چل سکے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ زیر تعمیر منصوبے کے باعث پہلے ہی مشکلات کا سامنا ہے ، جبکہ بارش کے دوران نکاسی آب کے مناسب انتظامات نہ ہونے سے مسائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ۔ انہوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے پر تعمیراتی کام جلد مکمل کیا جائے اور بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو مزید پریشانی سے بچایا جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ستمبر سے ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے، اکتوبر میں 50 ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا فیصلہ

سٹی کورٹ کے اطراف تجاوزات ختم کرنے کا حکم

پولیس چیف کا چہلم کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

یومِ شہدائے پولیس بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا، گورنر

آزاد کشمیر الیکشن نواز لیگ کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار، بشیر میمن

شعبہ لائیواسٹاک جدید خطوط پراستوار کرنا ناگزیر،صوبائی وزیر

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر