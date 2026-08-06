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لائن مین معطل کردیا

  • ملتان
لائن مین معطل کردیا

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)نے فیلڈ سٹاف کی جانوں کے تحفظ کے لئے حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھتے ہوئے حفاظتی قوانین کی خلاف ورزی پر ایک لائن مین کو معطل کر دیا۔

ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)نے فیلڈ سٹاف کی جانوں کے تحفظ کے لئے حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھتے ہوئے حفاظتی قوانین کی خلاف ورزی پر ایک لائن مین کو معطل کر دیا۔ 

 

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