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ٹاسک فورس فیلڈ میں متحرک

  • ملتان
ٹاسک فورس فیلڈ میں متحرک

ملتان(خصوصی رپورٹر) سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 05 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ کی، دو میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھے تھے ریکور کرلئے گئے ،تین میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث منقطع کئے گئے ۔

سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 05 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ کی، دو میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھے تھے ریکور کرلئے گئے ،تین میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث منقطع کئے گئے ۔

 

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