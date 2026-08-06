صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لودھراں انتظامیہ کی بھی یوم استحصال کشمیر پر یکجہتی ریلی

  • ملتان
لودھراں انتظامیہ کی بھی یوم استحصال کشمیر پر یکجہتی ریلی

لودھراں(سٹی رپورٹر) ضلعی انتظامیہ لودھراں کے زیر اہتمام یومِ استحصالِ کشمیر کے موقع پر ڈی سی آفس سے ریلی نکالی گئی۔۔۔

، جس میں ضلعی افسران، وکلاء، ملازمین، طلبہ، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ریلی کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیاقت علی گیلانی اور عمیر خان بلوچ نے کی۔ ریلی ڈی سی آفس سے شروع ہو کر غوثیہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی اور \"پاکستان زندہ باد، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے \" کے نعرے لگائے ۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیاقت علی گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کی یاد دلاتا ہے ۔ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ یومِ استحصال کشمیر منانے کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی جانب مبذول کرانا ہے ۔عمیر خان بلوچ نے کہا کہ کشمیری عوام خود کو تنہا نہ سمجھیں، پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے ۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیری عوام پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لے ۔ریلی کے اختتام پر مقبوضہ کشمیر کی آزادی، پاکستان کے استحکام اور شہدائے کشمیر کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پبلک ٹرانسپورٹ مین اوور لوڈنگ، اوور چارجنگ، خواتین نشستوں کی خلاف ورزیوں پر احتجاج

آٹے کی قیمت کم نہ ہوسکی، روٹی نان بھی مہنگے

یومِ استحصالِ کشمیر:کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی کیلئے بڑی ریلی

پراپرٹی کی منتقلی، ِشہری سے لاکھوں روپے کا فراڈ

ون وے قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیور گرفتار

احاطہ کچہری میں فائرنگ ،خوف و ہراس،6افراد پر مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یورپی سمندروں میں ڈوبتے پاکستانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اہلِ ملتان کی استقامتِ قدیم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
حماس نے ہتھیار رکھ دیے مگر…
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سسٹم، نیا یا پرانا؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مصطفی کمال! آپ سے کچھ باتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امام احمد رضا اور ردِّ بدعات ومنکَرات
مفتی منیب الرحمٰن