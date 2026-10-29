صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران خونی برج ٹی بی روڈ کے انتخابات، کاغذات نامزدگی جمع

  • ملتان
انجمن تاجران خونی برج ٹی بی روڈ کے انتخابات، کاغذات نامزدگی جمع

ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران خونی برج ٹی بی روڈ ملتان کے انتخابات کے سلسلے میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل ہوگیا۔۔۔۔

 آخری روز انتخابی سرگرمیوں میں تیزی دیکھنے میں آئی اور دونوں گروپوں کے امیدواروں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ الیکشن کمیٹی کے پاس کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ۔اتحاد گروپ کی جانب سے احمد پہوڑ نے صدارت کے امیدوار کے طور پر کاغذات جمع کرائے ، جبکہ الخدمت گروپ کے علی احمد بٹ نے اپنے پینل کے ہمراہ نامزدگی جمع کرائی۔ دونوں امیدواروں کی جانب سے کاغذات جمع کرانے کے بعد انتخابی سرگرمیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی ہے اور تاجر برادری کی توجہ آئندہ انتخابی مراحل پر مرکوز ہوگئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

خاتون کی درخواست پر ایف آئی آر درج نہ ہونے پرایس ایچ او معطل

بھیرہ : موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے دو افراد جاں بحق

دو کروڑ ڈکیتی کا ڈراپ سین،ملازم اور ڈرائیور ہی لٹیرے نکلے

موٹر سائیکل نہر میں جا گری،باپ جاں بحق، بیٹا شدید زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن