صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کو ٹریڈ یونین رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری

  • ملتان
گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کو ٹریڈ یونین رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری

ملتان (لیڈی رپورٹر) آل ملتان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کو رجسٹرار آف ٹریڈ یونین ملتان ریجن کی جانب سے ٹریڈ یونین رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔

اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں رجسٹرار ٹریڈ یونین ملتان ریجن و ڈائریکٹر لیبر ڈیپارٹمنٹ رانا جمشید فاروق نے ایسوسی ایشن کے صدر چودھری مزمل حسین، جنرل سیکرٹری آفتاب شیخ اور دیگر عہدیداروں کی موجودگی میں سرٹیفکیٹ ان کے حوالے کیا۔ اس موقع پر صدر چودھری مزمل حسین نے کہا کہ ٹریڈ یونین رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا حصول ایسوسی ایشن کے لیے اہم سنگِ میل ہے ، جس سے تنظیمی امور کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے اور گڈز ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد کے مسائل متعلقہ حکام تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

لدی ٹرالیوں کی آمدورفت شہریوں اور دیگر مسافروں کے لیے حادثات کا سبب نہ بنے ،کمشنر

پیکٹا فیلڈ آفس کے جناح ہال میں ضلع لیول کے سٹیم مقابلہ جات کا انعقاد

ٹیچرز یونینز مسائل کیخلاف احتجاجی تحریک چلانے پر اتفاق

3 لاکھ 72 ہزار 590 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے ،سی ای او ہیلتھ

جماعت اہلِ حدیث کے سینئر ذمہ داران کا پنجاب سیکرٹریٹ کا دورہ

14 پولیس افسران و اہلکاروں کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ