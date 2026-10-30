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امتحانی عملے کے واجبات جاری اساتذہ پنجاب بینک وصول کرسکتے

  • ملتان
امتحانی عملے کے واجبات جاری اساتذہ پنجاب بینک وصول کرسکتے

ملتان(خصوصی رپورٹر)پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی نے امتحانات اور اسسمنٹ کے فرائض انجام دینے والے اساتذہ اور نگران عملے کے واجبات کی ادائیگی کا اعلان کر دیا ہے۔

ذرائع کے مطابق تمام اضلاع کے چیف ایگزیکٹو افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ اساتذہ اور عملے کو مطلع کریں کہ ان کے بقایا جات بینک آف پنجاب کے سی ایم ڈی پورٹل پر منتقل کر دیئے گئے ہیں۔ اہل افراد مقررہ طریقہ کار کے مطابق قریبی بینک آف پنجاب کی برانچ سے رجوع کرکے اپنی رقوم وصول کر سکتے ہیں۔

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