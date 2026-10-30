صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قطب پور سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد، نشتر ہسپتال منتقل

  • ملتان
قطب پور سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد، نشتر ہسپتال منتقل

ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ قطب پور کے علاقے سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد پولیس نے قبضے میں لیکر نشتر ہسپتال منتقل کردی۔

پرانا شجاع آبادروڑ بلاک چوک کے قریب نامعلوم شخص مردہ حالت میں پایا گیا جس کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور نامعلوم جس کی شناخت نہ ہوسکی۔ جو بظاہر نشئی معلوم ہوا کی لاش قبضے میں لیکر نشتر ہسپتال منتقل کردی اور اہلخانہ کی تلاش کے عمل کا آغاز کردیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

لدی ٹرالیوں کی آمدورفت شہریوں اور دیگر مسافروں کے لیے حادثات کا سبب نہ بنے ،کمشنر

پیکٹا فیلڈ آفس کے جناح ہال میں ضلع لیول کے سٹیم مقابلہ جات کا انعقاد

ٹیچرز یونینز مسائل کیخلاف احتجاجی تحریک چلانے پر اتفاق

3 لاکھ 72 ہزار 590 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے ،سی ای او ہیلتھ

جماعت اہلِ حدیث کے سینئر ذمہ داران کا پنجاب سیکرٹریٹ کا دورہ

14 پولیس افسران و اہلکاروں کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ