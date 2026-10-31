صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کیلئے نئے قومی نصاب کی منظوری

  • ملتان
سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کیلئے نئے قومی نصاب کی منظوری

قومی نصاب پاکستان 2026 کا اطلاق تعلیمی سال 2027-28 سے ہوگا

ملتان (خصوصی رپورٹر)وفاقی وزارت تعلیم نے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے لئے قومی نصاب پاکستان 2026 کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے ، جس کا اطلاق تعلیمی سال 2027-28 سے ہوگا۔ نئے نصاب کا نفاذ اسلام آباد سمیت ملک بھر کے وفاقی تعلیمی اداروں میں کیا جائے گا، جبکہ ابتدائی بچپن کی تعلیم سے پانچویں جماعت تک کے طلبہ اس سے مستفید ہوں گے ۔نئے قومی نصاب میں اردو، انگریزی اور ریاضی کو بنیادی مضامین کے طور پر شامل کیا گیا ہے ، جبکہ ابتدائی جماعتوں میں صحت و جسمانی تعلیم اور آرٹس بھی نصاب کا حصہ ہوں گے ۔ پہلی سے پانچویں جماعت تک انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی (آئی سی ٹی) کی تعلیم دی جائے گی۔نصاب کے تحت پہلی سے تیسری جماعت تک ورلڈ اراؤنڈ کے مضامین پڑھائے جائیں گے ، جبکہ چوتھی اور پانچویں جماعت میں سماجی علوم اور سائنس شامل ہوں گے ۔وفاقی وزارت تعلیم نے پنجاب سمیت تمام صوبوں کو نئے قومی نصاب پر عملدرآمد کے لئے نوٹیفکیشن ارسال کردیا ہے ۔ قومی نصاب پاکستان 2026 پاکستان نیشنل کریکولم کونسل کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جناح اسپتال میں بجلی بند، جنریٹرز بھی ناکارہ، 2 مریض جاں بحق ، درجنوں کی حالت غیر

سندھ صوفیا، محبت اور رواداری کی دھرتی ہے ، وزیرِ اعلیٰ

ایشیائی ممالک میں اتحاد وتعاون وقت کی ضرورت، گورنر سندھ

نہر خیام پر جاری متنازع تعمیرات سندھ ہائیکورٹ میں چیلنج

فوڈ واک میں شہریوں کو ٹریفک سے پاک تفریحی ماحول میسر ہوگا، میئر کراچی

وزیر بلدیات کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ کی جانب سے قائم کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن