صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان کی گرین بیلٹس سرسبز بنانے کیلئے شجرکاری مہم تیز

  • ملتان
ملتان کی گرین بیلٹس سرسبز بنانے کیلئے شجرکاری مہم تیز

خانیوال روڈ، قادرپوراں انٹری گیٹ پر سایہ دار درخت لگانے کا سلسلہ جاری

ملتان (وقائع نگار خصوصی)ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کی جانب سے شہر کے داخلی و خارجی راستوں سمیت مختلف گرین بیلٹس پر شجرکاری مہم جاری ہے ۔ خانیوال روڈ، قادرپوراں انٹری گیٹ، ملتان ایونیو اور گلگشت روڈ پر شجرکاری مکمل کر لی گئی ہے ، جبکہ کمپری ہنسو سکول روڈ پر 50 سے زائد سایہ دار درخت لگائے گئے ہیں۔فیض عام چوک اور میانواکی جنگل میں بھی شجرکاری مکمل کر لی گئی، جبکہ گھنٹہ گھر چوک کی تکونی گرین بیلٹ پر بھی سایہ دار درخت لگائے گئے ہیں۔ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان سید وسیم حسن نے سدرن بائی پاس، ناردرن بائی پاس، سہو چوک، قادرپوراں انٹری گیٹ، ہیڈ محمد والا، بہاولپور بائی پاس تا وہاڑی چوک اور ماڈل ٹاؤن چوک کا دورہ کیا اور مختلف مقامات پر گرین بیلٹس کی شجرکاری اور تعمیراتی امور کا جائزہ لیا۔اس موقع پر سید وسیم حسن نے کہا کہ شہر کی تمام گرین بیلٹس کو سرسبز بنانے کے لئے شجرکاری کی جا رہی ہے ۔ سایہ دار درختوں کی افزائش سے ماحول میں خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ اعوان چوک سے ہیڈ محمد والا کی جانب بھی مزید شجرکاری جاری ہے ، جبکہ پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹریفک چالان مہم عروج پر، شاہراہوں پر ناکہ بندیوں سے ٹریفک جام معمول بن گیا

ایل پی جی سرکاری نرخ سے ڈبل مہنگی ، شہری پریشان

گھنٹہ گھر کے اطراف 5پارکنگ پلازوں کی تعمیر تیزی سے جاری

ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

جھنگ ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا

جھنگ:سول ویٹرنری ہسپتال میں جدید آپریشن تھیٹر کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن