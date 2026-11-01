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اے سی بوریوالا کا لٹل سٹارز ہوم کا دورہ

  • ملتان
اے سی بوریوالا کا لٹل سٹارز ہوم کا دورہ

بورے والا (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر بورے والا چوہدری جواد حسین ملک نے 515 ای بی میں قائم لٹل اسٹارز ہوم کا دورہ کیا۔۔۔

 اور یتیم و بے سہارا بچوں کی کفالت، تعلیم و تربیت اور روشن مستقبل کیلئے ادارے کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے زیرِ کفالت بچوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ادارے میں بچوں کی رہائش، کھانے پینے ، صفائی اور تعلیمی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔

 

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