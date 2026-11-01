حفظ قرآن کا مقابلہ آٹھ نومبر کو ہوگا
وہاڑی (خبرنگار)پاکستان قراء کونسل ضلع وہاڑی کے زیر اہتمام تمام مکاتبِ فکر کے طلبہ کے درمیان آخری 15 پاروں کا۔۔
مسابقئہ حفظِ قرآن 8 نومبر 2026ء بروز اتوار صبح ساڑھے آٹھ بجے مرکزی جامع مسجد مبارک اہلِ حدیث، جناح روڈ میں منعقد ہوگا۔ مقابلہ بانی و سرپرستِ اعلیٰ پاکستان قراء کونسل استاذ القراء قاری محمد عبداللہ طیب کی سرپرستی میں ہوگا۔ نتائج کا اعلان نمازِ ظہر کے بعد کیا جائے گا۔
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